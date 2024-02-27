ФОТО. Лицо и эмоции Довбика и Цыганкова после победы над Райо Вальекано
Каталонский клуб прервал серию из трех матчей без побед
В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».
Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.
После матча пресс-служба «Жироны» опубликовала фотографию голкипера Пауло Гассанига и украинских звезд – Виктора Цыганкова и Артема Довбика.
Благодаря победе жиронский клуб вернул себе второе место в испанской Ла Лиге, опережая «Барселону» на два очка и «Атлетико» на семь. От «Реала», занимающего первую строчку, команду Мичела отделяет шесть очков.
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика и Цыганкова после победы над Райо Вальекано
BONA NIT, GIRONINS! 😍 pic.twitter.com/W8jRS77NMh— Girona FC (@GironaFC) February 26, 2024
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