В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

После матча пресс-служба «Жироны» опубликовала фотографию голкипера Пауло Гассанига и украинских звезд – Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Благодаря победе жиронский клуб вернул себе второе место в испанской Ла Лиге, опережая «Барселону» на два очка и «Атлетико» на семь. От «Реала», занимающего первую строчку, команду Мичела отделяет шесть очков.

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика и Цыганкова после победы над Райо Вальекано