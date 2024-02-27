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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Довбика и Цыганкова после победы над Райо Вальекано
Испания
27 февраля 2024, 09:30 |
2518
0

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика и Цыганкова после победы над Райо Вальекано

Каталонский клуб прервал серию из трех матчей без побед

27 февраля 2024, 09:30 |
2518
0
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика и Цыганкова после победы над Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

После матча пресс-служба «Жироны» опубликовала фотографию голкипера Пауло Гассанига и украинских звезд – Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

Благодаря победе жиронский клуб вернул себе второе место в испанской Ла Лиге, опережая «Барселону» на два очка и «Атлетико» на семь. От «Реала», занимающего первую строчку, команду Мичела отделяет шесть очков.

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика и Цыганкова после победы над Райо Вальекано

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Пауло Гассанига Райо Вальекано Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик эмоции
Источник Sport.ua
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