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  4. ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
Испания
26 февраля 2024, 23:28 | Обновлено 26 февраля 2024, 23:34
2938
2

ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону

Для Виктора этот гол стал шестым в этом сезоне Ла Лиги

26 февраля 2024, 23:28 | Обновлено 26 февраля 2024, 23:34
2938
2
ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 26 февраля, проходит поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонского клуба сегодня вышли украинские звезды – нападающий Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Первый тайм прошел без голов, однако в начале второй половины поединка счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.

Для Виктора этот гол стал шестым в сезоне, в активе украинца также еще три ассиста.

ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону

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Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Alex T
Сразу видно воспитанник ДК, хотя что говорить если все золотые мячи за всю историю Укр футбола у игроков нашего клуба.
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+7
Prokop
Це вам за Зозулю, підстилки кремлівські 
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0
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