В понедельник, 26 февраля, проходит поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра проходит на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

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В стартовом составе каталонского клуба сегодня вышли украинские звезды – нападающий Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Первый тайм прошел без голов, однако в начале второй половины поединка счет в матче открыл Виктор Цыганков, забивший во второй игре подряд.

Для Виктора этот гол стал шестым в сезоне, в активе украинца также еще три ассиста.

ВИДЕО. И снова он! Цыганков забил во втором матче подряд за Жирону