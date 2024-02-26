Клубы ПФЛ определятся с болельщиками до первого марта

До первого марта все клубы Первой и Второй лиги должны предоставить руководству ПФЛ данные, готовы ли они проводить календарные матчи весенней части сезона со зрителями и на скольких болельщиков рассчитывают в зависимости от гарантий безопасности.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал текущую ситуацию с проведением соревнований под эгидой лиги с болельщиками:

«Завершается сбор информации. Детальный анализ по каждой команде - впереди. Хотя уже сейчас можно сказать, что в отличие от УПЛ, где только «Днепр-1» оказался не готов приглашать зрителей на свои официальные поединки, среди клубов ПФЛ таких отказников будет хватать. Надо быть реалистами. Никто не позволит рисковать жизнью болельщиков. Каждая мелочь должна быть учтена. У Украины коварный враг. Это и так большое достижение, что при военном положении проходят футбольные первенства».

Сейчас подготовка команд Первой и Второй лиг в разгаре. Весенняя часть сезона стартует 23 марта.