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Украина. Первая лига
26 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 26 февраля 2024, 21:46
266
0

Клубы ПФЛ определятся с болельщиками до первого марта

Президент ПФЛ рассказал о ситуации с посещениями матчей

26 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 26 февраля 2024, 21:46
266
0
Клубы ПФЛ определятся с болельщиками до первого марта
ПФЛ

До первого марта все клубы Первой и Второй лиги должны предоставить руководству ПФЛ данные, готовы ли они проводить календарные матчи весенней части сезона со зрителями и на скольких болельщиков рассчитывают в зависимости от гарантий безопасности.

Президент ПФЛ Александр Каденко эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал текущую ситуацию с проведением соревнований под эгидой лиги с болельщиками:

«Завершается сбор информации. Детальный анализ по каждой команде - впереди. Хотя уже сейчас можно сказать, что в отличие от УПЛ, где только «Днепр-1» оказался не готов приглашать зрителей на свои официальные поединки, среди клубов ПФЛ таких отказников будет хватать. Надо быть реалистами. Никто не позволит рисковать жизнью болельщиков. Каждая мелочь должна быть учтена. У Украины коварный враг. Это и так большое достижение, что при военном положении проходят футбольные первенства».

Сейчас подготовка команд Первой и Второй лиг в разгаре. Весенняя часть сезона стартует 23 марта.

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ПФЛ Украины Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Александр Каденко инсайд болельщики
Источник Sport.ua
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