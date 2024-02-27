У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
Виктор сумел открыть счет в этом поединке
В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».
Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.
В стартовом составе каталонского клуба сегодня вышли украинские звезды – нападающий Артем Довбик и Виктор Цыганков. Довбик провел на поле 73 минуты, а Цыганков – 89 минут.
В начале второго тайма счет в матче открыл Цыганков, забивший во второй игре подряд. За свой перфоманс Виктор получил от статистического портала WhoScored оценку 7.7 баллов, а Довбик был оценен в 6.1 балла – это самая плохая оценка среди всех игроков «Жироны».
Лучшим игроком матча стал бразильский вингер Савио, который в конце поединка выстрелил дублем и получил от WhoScored самую высокую оценку – 9.3.
Оценки за матч «Жирона» – «Райо Вальекано» от WhoScored
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