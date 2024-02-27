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Испания
27 февраля 2024, 00:33 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:09
1691
1

У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо

Виктор сумел открыть счет в этом поединке

27 февраля 2024, 00:33 | Обновлено 27 февраля 2024, 01:09
1691
1
У кого 9.3? Известны оценки Цыганкова и Довбика за победу в матче с Райо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 26 февраля, состоялся поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра прошла на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Хозяева победили со счётом 3:0.

В стартовом составе каталонского клуба сегодня вышли украинские звезды – нападающий Артем Довбик и Виктор Цыганков. Довбик провел на поле 73 минуты, а Цыганков – 89 минут.

В начале второго тайма счет в матче открыл Цыганков, забивший во второй игре подряд. За свой перфоманс Виктор получил от статистического портала WhoScored оценку 7.7 баллов, а Довбик был оценен в 6.1 балла – это самая плохая оценка среди всех игроков «Жироны».

Лучшим игроком матча стал бразильский вингер Савио, который в конце поединка выстрелил дублем и получил от WhoScored самую высокую оценку – 9.3.

Оценки за матч «Жирона» – «Райо Вальекано» от WhoScored

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WhoScored Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик оценки лучший игрок Савио Морейра
Источник Sport.ua
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andre_lui
За переможний гол низька оцнка
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