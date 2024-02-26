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  4. Сыграет ли Довбик и Цыганков? Стал известен состав Жироны на игру с Райо
Испания
26 февраля 2024, 20:48 |
1408
0

Сыграет ли Довбик и Цыганков? Стал известен состав Жироны на игру с Райо

Матч начнется в 22:00

26 февраля 2024, 20:48 |
1408
0
Сыграет ли Довбик и Цыганков? Стал известен состав Жироны на игру с Райо
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Виктор Цыганков

В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставник «Жироны» Мичел выбрал стартовый состав команды. Уже традиционно в старте каталонского клуба выйдет украинский дуэт – нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.

«Жирона» попытается сегодня прервать свою неудачную серию без побед, которая насчитывает уже три матча.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Жирона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик стартовые составы
Источник Sport.ua
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