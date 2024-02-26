Сыграет ли Довбик и Цыганков? Стал известен состав Жироны на игру с Райо

В понедельник, 26 февраля, состоится поединок 26-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Райо Вальекано».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи» в Жироне.

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Наставник «Жироны» Мичел выбрал стартовый состав команды. Уже традиционно в старте каталонского клуба выйдет украинский дуэт – нападающий Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.

«Жирона» попытается сегодня прервать свою неудачную серию без побед, которая насчитывает уже три матча.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.