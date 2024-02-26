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  4. Разочаровал? Стало известно, что в Челси ждали от Мудрика в этом сезоне
Англия
26 февраля 2024, 20:39 |
585
0

Разочаровал? Стало известно, что в Челси ждали от Мудрика в этом сезоне

Украинец пока не оправдывает ожидания

26 февраля 2024, 20:39 |
585
0
Разочаровал? Стало известно, что в Челси ждали от Мудрика в этом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Английский журналист The Telegraph Мэтт Лоу рассказал, какой игры в «Челси» ждали от 23-летнего вингера Михаил Мудрика в этом сезоне.

«Некоторые люди в «Челси» предполагали, что Михаил Мудрик может стать одним из игроков года, когда Почеттино прибыл прошлым летом. Сейчас это вызывает большие сомнения», – рассказал Лоу.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах 26 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.

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Михаил Мудрик Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Маурисио Почеттино
Источник The Telegraph
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