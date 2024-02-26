Разочаровал? Стало известно, что в Челси ждали от Мудрика в этом сезоне

Английский журналист The Telegraph Мэтт Лоу рассказал, какой игры в «Челси» ждали от 23-летнего вингера Михаил Мудрика в этом сезоне.

«Некоторые люди в «Челси» предполагали, что Михаил Мудрик может стать одним из игроков года, когда Почеттино прибыл прошлым летом. Сейчас это вызывает большие сомнения», – рассказал Лоу.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах 26 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.