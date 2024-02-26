ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты презентовали нового шеф-скаута

«Карпаты» официально сообщили о назначении на должность шеф-скаута клуба Глеба Корниенко. У него уже есть опыт работы в таких клубах как «Шахтер» и «Днепр-1».

В «Шахтере» Корниенко был причастен к приглашению ряда именитых легионеров: Манора Соломона, Додо, Тете, Винисиуса Тобиаса, Маркоса Антонио и Фернандо.

Корниенко является одним из сооснователей образовательной платформы PASS Education. В «Карпатах» уже работает один воспитанник данной программы – Владимир Кравчук, который занимает должность аналитика.