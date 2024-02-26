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Украина. Первая лига
26 февраля 2024, 19:28 |
298
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты презентовали нового шеф-скаута

Глеб Корниенко будет работать во Львове

26 февраля 2024, 19:28 |
298
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты презентовали нового шеф-скаута
ФК Карпаты. Глеб Корниенко

«Карпаты» официально сообщили о назначении на должность шеф-скаута клуба Глеба Корниенко. У него уже есть опыт работы в таких клубах как «Шахтер» и «Днепр-1».

В «Шахтере» Корниенко был причастен к приглашению ряда именитых легионеров: Манора Соломона, Додо, Тете, Винисиуса Тобиаса, Маркоса Антонио и Фернандо.

Корниенко является одним из сооснователей образовательной платформы PASS Education. В «Карпатах» уже работает один воспитанник данной программы – Владимир Кравчук, который занимает должность аналитика.

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Карпаты Львов
Источник ФК Карпаты Львов
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