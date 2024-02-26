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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 18:12 |
1183
1

Лидер Полесья Макуана выбыл до конца сезона

Удар по амбициям Полесья в нынешнем сезоне

26 февраля 2024, 18:12 |
1183
1
Лидер Полесья Макуана выбыл до конца сезона
ФК Полесье

Атакующий хавбек «Полесья» Бени Макуана в своем Instagram сообщил о том, что из-за повреждения ноги выбыл до конца сезона.

«Обследование подтвердило, что мне необходима операция. Я хотел красиво закончить нынешний сезон, но Бог этого не хочет. Хочу поблагодарить болельщиков за невероятный сезон».

«Увидимся в следующем», – отметил Макуана.

Игрок в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. В УПЛ команда идет третьей, а также вышла в полуфинал Кубка Украины.

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Полесье Житомир Бени Макуана травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Serggio007
Хріново. І так нападників в УПЛ, кіт наплакав, так і непоганий хлопець вилетів
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