Украина. Премьер лига26 февраля 2024, 18:12 |
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Лидер Полесья Макуана выбыл до конца сезона
Удар по амбициям Полесья в нынешнем сезоне
26 февраля 2024, 18:12 |
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Атакующий хавбек «Полесья» Бени Макуана в своем Instagram сообщил о том, что из-за повреждения ноги выбыл до конца сезона.
«Обследование подтвердило, что мне необходима операция. Я хотел красиво закончить нынешний сезон, но Бог этого не хочет. Хочу поблагодарить болельщиков за невероятный сезон».
«Увидимся в следующем», – отметил Макуана.
Игрок в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. В УПЛ команда идет третьей, а также вышла в полуфинал Кубка Украины.
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