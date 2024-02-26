Лидер Полесья Макуана выбыл до конца сезона

Атакующий хавбек «Полесья» Бени Макуана в своем Instagram сообщил о том, что из-за повреждения ноги выбыл до конца сезона.

«Обследование подтвердило, что мне необходима операция. Я хотел красиво закончить нынешний сезон, но Бог этого не хочет. Хочу поблагодарить болельщиков за невероятный сезон».

«Увидимся в следующем», – отметил Макуана.

Игрок в нынешнем сезоне забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи. В УПЛ команда идет третьей, а также вышла в полуфинал Кубка Украины.