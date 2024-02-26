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  4. Тренер Жироны уже строит планы на новый сезон. Рассказал о задаче
Испания
26 февраля 2024, 17:29 |
547
0

Тренер Жироны уже строит планы на новый сезон. Рассказал о задаче

Мичел надеется, что борьба за выживание останется в прошлом

26 февраля 2024, 17:29 |
547
0
Тренер Жироны уже строит планы на новый сезон. Рассказал о задаче
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел надеется, что в новом сезоне команда пройдет этап борьбы за выживание и сосредоточится на более интересных задачах.

«Я надеюсь, что следующий сезон будет еще более сильным и хорошим для нас. Что больше не будет стоять вопрос о вылете и мы быстро наберем нужное количество очков для безопасности в таблице. Я считаю, что «Жирона» не должна останавливаться на достигнутом, то есть на рекордном количестве пунктов в Ла Лиге в истории клуба».

«Выход в еврокубки будет невероятным вызовом, это мечта, особенно Лига чемпионов. Этого можно добиться, если показывать лучшую версию себя», — сказал Мичел.

Сейчас команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет в Ла Лиге на 3-й позиции.

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Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Артем Довбик Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Marca
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