Тренер Жироны уже строит планы на новый сезон. Рассказал о задаче

Наставник «Жироны» Мичел надеется, что в новом сезоне команда пройдет этап борьбы за выживание и сосредоточится на более интересных задачах.

«Я надеюсь, что следующий сезон будет еще более сильным и хорошим для нас. Что больше не будет стоять вопрос о вылете и мы быстро наберем нужное количество очков для безопасности в таблице. Я считаю, что «Жирона» не должна останавливаться на достигнутом, то есть на рекордном количестве пунктов в Ла Лиге в истории клуба».

«Выход в еврокубки будет невероятным вызовом, это мечта, особенно Лига чемпионов. Этого можно добиться, если показывать лучшую версию себя», — сказал Мичел.

Сейчас команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет в Ла Лиге на 3-й позиции.