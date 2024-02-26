Филипп БУДКОВСКИЙ: «Решил пробить тем, от чего лучше залетает в ворота»

Нападающий житомирского «Полесья» Филипп Будковский прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Немного не хватило в конце матча, не забили те моменты, которые у нас были, не хватило последней передачи. Нам есть над чем работать, хочется, чтобы мы реализовывали моменты и доводили их до конца. Хотим пожелать здоровья Бени, чтобы он как можно скорее вернулся к игре.

Очень приятно, что приехали житомиряне поддержать команду. Приятно, что возвращаются зрители, потому что театр без зрителей – это не театр. В моменте забитого гола передача была не слишком высокая. Я решил пробить тем, от чего лучше залетает в ворота. Мяч оказался в сетке, значит, мое решение было правильным».