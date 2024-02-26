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  4. Филипп БУДКОВСКИЙ: «Решил пробить тем, от чего лучше залетает в ворота»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:42
502
0

Филипп БУДКОВСКИЙ: «Решил пробить тем, от чего лучше залетает в ворота»

Нападающий «Полесья» прокомментировал ничью с «Рухом»

26 февраля 2024, 17:30 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:42
502
0
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Решил пробить тем, от чего лучше залетает в ворота»
ФК Полесье. Филипп Будковский

Нападающий житомирского «Полесья» Филипп Будковский прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (1:1) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Немного не хватило в конце матча, не забили те моменты, которые у нас были, не хватило последней передачи. Нам есть над чем работать, хочется, чтобы мы реализовывали моменты и доводили их до конца. Хотим пожелать здоровья Бени, чтобы он как можно скорее вернулся к игре.

Очень приятно, что приехали житомиряне поддержать команду. Приятно, что возвращаются зрители, потому что театр без зрителей – это не театр. В моменте забитого гола передача была не слишком высокая. Я решил пробить тем, от чего лучше залетает в ворота. Мяч оказался в сетке, значит, мое решение было правильным».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье Филипп Будковский
Источник ФК Полесье
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