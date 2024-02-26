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  4. В Киев прилетает больше ракет. Кривбасс объяснил допуск фанов на трибуны
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 17:13 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:14
833
2

В Киев прилетает больше ракет. Кривбасс объяснил допуск фанов на трибуны

Караманиц считает, что в Кривом Роге так же опасно, как и в Киеве

26 февраля 2024, 17:13 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:14
833
2
В Киев прилетает больше ракет. Кривбасс объяснил допуск фанов на трибуны
ФК Кривбасс

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц считает, что Кривой Рог в плане опасности ракетных ударов российских оккупантов находится на том же уровне, что и Киев, поэтому не видит причин не пускать болельщиков на трибуны.

«Кривой Рог не более опасен, чем столица. В Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог. В Кривой Рог прилетает намного меньше. Я не эксперт по ракетам, но опасность существует во всех городах – в Киеве, в Кривом Роге, во Львове».

«Риск существует, мы это понимаем и берем ответственность на себя. Люди хотят приходить на футбол», – сказал Караманиц.

Украинские власти с февраля разрешили ограниченный допуск болельщиков на спортивные мероприятия, включая футбол.

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Кривбасс Кривой Рог Константин Караманиц российско-украинская война Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 2
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Burevestnik
ну шо ж, йпрст,  він бл... ото пиз...ь. 
навколо Києва ППО, бо столиця. 
довжина Кривого Рогу  близько 100 км  з півночі на південь. Скільки треба штук ППО щоб перекрити з усіх сторін? Треба мінімум в три рази більше...
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-1
Ron Noiill
Пдраси, тільки піаритись і можуть шашличні ублюдки.
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-1
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