В Киев прилетает больше ракет. Кривбасс объяснил допуск фанов на трибуны

Президент «Кривбасса» Константин Караманиц считает, что Кривой Рог в плане опасности ракетных ударов российских оккупантов находится на том же уровне, что и Киев, поэтому не видит причин не пускать болельщиков на трибуны.

«Кривой Рог не более опасен, чем столица. В Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог. В Кривой Рог прилетает намного меньше. Я не эксперт по ракетам, но опасность существует во всех городах – в Киеве, в Кривом Роге, во Львове».

«Риск существует, мы это понимаем и берем ответственность на себя. Люди хотят приходить на футбол», – сказал Караманиц.

Украинские власти с февраля разрешили ограниченный допуск болельщиков на спортивные мероприятия, включая футбол.