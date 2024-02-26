В Киев прилетает больше ракет. Кривбасс объяснил допуск фанов на трибуны
Караманиц считает, что в Кривом Роге так же опасно, как и в Киеве
Президент «Кривбасса» Константин Караманиц считает, что Кривой Рог в плане опасности ракетных ударов российских оккупантов находится на том же уровне, что и Киев, поэтому не видит причин не пускать болельщиков на трибуны.
«Кривой Рог не более опасен, чем столица. В Киев прилетает больше, чем в Кривой Рог. В Кривой Рог прилетает намного меньше. Я не эксперт по ракетам, но опасность существует во всех городах – в Киеве, в Кривом Роге, во Львове».
«Риск существует, мы это понимаем и берем ответственность на себя. Люди хотят приходить на футбол», – сказал Караманиц.
Украинские власти с февраля разрешили ограниченный допуск болельщиков на спортивные мероприятия, включая футбол.
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