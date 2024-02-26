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ITF
26 февраля 2024, 16:35 |
540
2

Первая ракетка Украины среди юниоров дебютирует на профессиональном уровне

Никита Белозерцев выступит на грунтовом турнире ITF M15 в Анталии

26 февраля 2024, 16:35 |
540
2
Первая ракетка Украины среди юниоров дебютирует на профессиональном уровне
ФТУ. Никита Белозерцев

Первая ракетка Украины среди юниоров Никита Белозерцев впервые сыграет на профессиональном уровне.

15-летний украинец по юниорскому рейтингу попал в основную сетку грунтового турнира ITF M15 в Анталье и в первом круге сыграет против 28-летнего итальянца Габриэле Мария Ноче (№1042 АТР).

Отметим, что Никита Белозерцев занимает 73-е место в мировом юниорском рейтинге.

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Никита Белозерцев ATP Анталья
Источник Большой теннис Украины
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Mishka_Tayson
Нікіта чи Микита?
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