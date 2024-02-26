Первая ракетка Украины среди юниоров дебютирует на профессиональном уровне

Первая ракетка Украины среди юниоров Никита Белозерцев впервые сыграет на профессиональном уровне.

15-летний украинец по юниорскому рейтингу попал в основную сетку грунтового турнира ITF M15 в Анталье и в первом круге сыграет против 28-летнего итальянца Габриэле Мария Ноче (№1042 АТР).

Отметим, что Никита Белозерцев занимает 73-е место в мировом юниорском рейтинге.