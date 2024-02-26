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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:45
926
0

Стало известно, когда Макуана сможет вернуться на поле после травмы

Вингер «Полесья» выбыл до апреля

26 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 26 февраля 2024, 17:45
926
0
Стало известно, когда Макуана сможет вернуться на поле после травмы
ФК Полесье. Бени Макуана

Конголезский вингер житомирского «Полесья» Бени Макуана в матче против львовского «Руха» получил разрыв мышцы задней поверхности бедра. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Сегодня 21-летний футболист прошел медицинское обследование, которое подтвердило наличие тяжелой травмы. Ожидается, что игрок сборной Конго пропустит около 5-8 недель, следовательно, вернется на поле не раньше апреля.

В этом сезоне Бени Макуана провел 20 матчей за «Полесье», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро.

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Бени Макуана Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма травма бедра ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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