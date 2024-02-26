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Суперкубок Испании
26 февраля 2024, 16:13 |
359
0

Судаков назвал главные проблемные аспекты своей игры

Игрок не любит борьбу на поле

26 февраля 2024, 16:13 |
359
0
Судаков назвал главные проблемные аспекты своей игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков признал, что не очень любит играть без мяча и находиться в постоянной борьбе, однако готов прогрессировать в этих аспектах.

«Чувствую себя комфортно, когда нахожусь с мячом и в атакующем футболе. Мне действительно не нравится быть в игре с большим количеством борьбы и без мяча, но я понимаю, что это является важнейшей частью футбола. И я готов дальше работать над этими аспектами своей футбола», – сказал Судаков.

Игрок отметил, что в его услугах были заинтересованы итальянские клубы.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Георгий Судаков чемпионат Украины по футболу
Источник BBC
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