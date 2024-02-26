Судаков назвал главные проблемные аспекты своей игры
Игрок не любит борьбу на поле
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков признал, что не очень любит играть без мяча и находиться в постоянной борьбе, однако готов прогрессировать в этих аспектах.
«Чувствую себя комфортно, когда нахожусь с мячом и в атакующем футболе. Мне действительно не нравится быть в игре с большим количеством борьбы и без мяча, но я понимаю, что это является важнейшей частью футбола. И я готов дальше работать над этими аспектами своей футбола», – сказал Судаков.
Игрок отметил, что в его услугах были заинтересованы итальянские клубы.
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