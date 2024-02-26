Польский эксперт ESPN жестко прошелся по Мудрику

Бывший польский футболист, а на сегодня эксперт ESPN Януш Михаллик высказался о 23-летнем вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

«Мудрик, очевидно, ошибка. Вам нужно также задуматься и о его менталитете. Прежде всего, я сочувствую ему, потому что он сам не горел желанием переходить в «Челси», а хотел играть за «Арсенал», и, очевидно, это ему не удалось», – рассказал Михаллик.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах 26 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.