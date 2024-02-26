Польский эксперт ESPN жестко прошелся по Мудрику
Януш Михаллик высказался об украинском футболисте
Бывший польский футболист, а на сегодня эксперт ESPN Януш Михаллик высказался о 23-летнем вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.
«Мудрик, очевидно, ошибка. Вам нужно также задуматься и о его менталитете. Прежде всего, я сочувствую ему, потому что он сам не горел желанием переходить в «Челси», а хотел играть за «Арсенал», и, очевидно, это ему не удалось», – рассказал Михаллик.
Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах 26 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.
Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.
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