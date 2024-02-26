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  4. Польский эксперт ESPN жестко прошелся по Мудрику
Англия
26 февраля 2024, 16:12 |
747
0

Польский эксперт ESPN жестко прошелся по Мудрику

Януш Михаллик высказался об украинском футболисте

26 февраля 2024, 16:12 |
747
0
Польский эксперт ESPN жестко прошелся по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший польский футболист, а на сегодня эксперт ESPN Януш Михаллик высказался о 23-летнем вингере лондонского «Челси» Михаиле Мудрике.

«Мудрик, очевидно, ошибка. Вам нужно также задуматься и о его менталитете. Прежде всего, я сочувствую ему, потому что он сам не горел желанием переходить в «Челси», а хотел играть за «Арсенал», и, очевидно, это ему не удалось», – рассказал Михаллик.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах 26 матчей, забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

Ранее тренер «Челси» Маурисио Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Chelsea Chronicle
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