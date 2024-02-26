Ключевой хавбек Шахтера получил травму в матче УПЛ

В матче чемпионата Украины между Александрией и Шахтером повреждение получил основной полузащитник гостей Александр Зубков, которого заменили в первом тайме.

Интересно, что вместо Зубкова вышел хавбек Марьян Швед, который долго восстанавливался после травмы и не играл в чемпионате с сентября.

Зубков в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Ожидается, что Александр будет в списке Сергея Реброва на матч сборной Украины против Боснии в марте.