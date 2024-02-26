Ключевой хавбек Шахтера получил травму в матче УПЛ
Александр Зубков не доиграл первый тайм
В матче чемпионата Украины между Александрией и Шахтером повреждение получил основной полузащитник гостей Александр Зубков, которого заменили в первом тайме.
Интересно, что вместо Зубкова вышел хавбек Марьян Швед, который долго восстанавливался после травмы и не играл в чемпионате с сентября.
Зубков в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.
Ожидается, что Александр будет в списке Сергея Реброва на матч сборной Украины против Боснии в марте.
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