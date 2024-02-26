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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 15:34 | Обновлено 26 февраля 2024, 16:40
2050
0

Ключевой хавбек Шахтера получил травму в матче УПЛ

Александр Зубков не доиграл первый тайм

26 февраля 2024, 15:34 | Обновлено 26 февраля 2024, 16:40
2050
0
Ключевой хавбек Шахтера получил травму в матче УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В матче чемпионата Украины между Александрией и Шахтером повреждение получил основной полузащитник гостей Александр Зубков, которого заменили в первом тайме.

Интересно, что вместо Зубкова вышел хавбек Марьян Швед, который долго восстанавливался после травмы и не играл в чемпионате с сентября.

Зубков в нынешнем сезоне провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Ожидается, что Александр будет в списке Сергея Реброва на матч сборной Украины против Боснии в марте.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Александрия - Шахтер Украинская Премьер-лига травма чемпионат Украины по футболу Александрия
Источник Sport.ua
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