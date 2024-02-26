Испания26 февраля 2024, 14:57 | Обновлено 26 февраля 2024, 15:17
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ВИДЕО. Оператор нокаутировал женщину-арбитра. В Ла Лиге свои правила?
Вопиющий случай имел место в чемпионате Испании
26 февраля 2024, 14:57 | Обновлено 26 февраля 2024, 15:17
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В субботу, 25 февраля, в матче 26-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Атлетиком» (3:1) серьезно пострадала помощница главного арбитра встречи Гуадалупе Поррас.
В одном из моментов она, подтвердив взятие ворот игроками «Бетиса», согласно правилам, побежала от углового флажка к центральной линии поля. Но на ее пути неожиданно появился один из операторов. В результате – Поррас оказалась в настоящем нокауте.
Позднее девушка была доставлена в больницу с травмой головы.
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