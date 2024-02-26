Украинский футболист отказался комментировать переход в русский клуб

Украинский футболист Артур Мурза отказался комментировать информацию о своем переходе в подмосковские «химки». Об этом сообщает журналист Петр Слонка и приводит цитату игрока:

«Извините, но я не буду комментировать эту новость».

Напомним, вчера появились фото из тренировочного лагеря «химок» в Турции. На фотографиях был замечен бывший игрок ряда украинских клубов Артур Мурза.

Главный тренер «химок» Андрей Талалаев подтвердил, что Мурза находится на просмотре в команде, а также рассказал, что у Артура есть российский паспорт.