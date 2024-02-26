Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский футболист отказался комментировать переход в русский клуб
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 15:15 |
2219
4

Украинский футболист отказался комментировать переход в русский клуб

Артур Мурза не стал отрицать переезд в страну 404

26 февраля 2024, 15:15 |
2219
4
Украинский футболист отказался комментировать переход в русский клуб
kazfootball. Артур Мурза

Украинский футболист Артур Мурза отказался комментировать информацию о своем переходе в подмосковские «химки». Об этом сообщает журналист Петр Слонка и приводит цитату игрока:

«Извините, но я не буду комментировать эту новость».

Напомним, вчера появились фото из тренировочного лагеря «химок» в Турции. На фотографиях был замечен бывший игрок ряда украинских клубов Артур Мурза.

Главный тренер «химок» Андрей Талалаев подтвердил, что Мурза находится на просмотре в команде, а также рассказал, что у Артура есть российский паспорт.

По теме:
Оболонь – Черноморец. Стали известны стартовые составы
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
Брагару может сыграть против Оболони
Химки трансферы просмотр игроков Капфенберг Металлист Харьков Оболонь Киев Валмиера Кызылжар Артур Мурза Аксу Петр Слонка
Источник Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Футбол | 25 февраля 2024, 23:20 2
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?

Подопечные Юргена Клоппа получили чек всего в 100 тысяч фунтов стерлингов

Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Футбол | 25 февраля 2024, 19:12 2
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу

Бразильцы выиграли матч у итальянцев со счетом 6:4 и завоевали трофей

Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Футбол | 26.02.2024, 10:12
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
Габриэль АГБОНЛАХОР: «Я бы не доверил Мудрику набирать мою ванну»
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Футбол | 26.02.2024, 00:28
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
Футбол | 26.02.2024, 15:36
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертону вернули 4 очка в АПЛ
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
ну і хай нах їде туди, квиток в один кінець, назад цього ублюдка не пускати в Україну
Ответить
+5
BekXan
Праця на ворога ,колаборант,повісити!
Ответить
+1
myroslavmail
черговий мурз))
Ответить
+1
gvs58
А всі впевнені, що він футболіст? Можливо він ватерполіст, коли поїхав на болота? Ну і нехай жабів ганяє...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
26.02.2024, 11:35 7
Футбол
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
ВИДЕО. Гармаш забил Динамо в первом официальном матче за Металлист 1925
25.02.2024, 15:49 7
Футбол
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
Главный тренер Черноморца прокомментировал неспортивный поступок Бадибанги
24.02.2024, 19:39 5
Футбол
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
25.02.2024, 08:46 6
MMA
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
У Реала есть будущая замена Лунину и Куртуа. Его высоко ценят в Мадриде
24.02.2024, 20:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем