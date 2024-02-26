Досье26 февраля 2024, 14:32 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:47
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Разношерстная компания. Названы претенденты на спортсмена года от Laureus
За признание поборются два футболиста, теннисист, два легкоатлета и автогонщик
26 февраля 2024, 14:32 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:47
56
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Пресс-служба премии Laureus опубликовала реестр из шести номинантов на получение награды лучшему спортсмену 2023 года.
За приз поборются:
- Лионель Месси (футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины)
- Эрлинг Холанд (футболист «Манчестер Сити» и сборной Норвегии)
- Новак Джокович (сербский теннисист)
- Арман Дюплантис (шведский прыгун с шестом)
- Ноа Лайлс (американский легкоатлет)
- Макс Ферстаппен (нидерландский автогонщик).
Как известно, по итогам 2022 года спортсменом года по версии Laureus был признан Лионель Месси, а в 2021-м — Макс Ферстаппен.
Эту награду от Laureus Лионель Месси выигрывал в своей карьере дважды (2023, 2020). В 2020 году аргентинец поделил приз с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.
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