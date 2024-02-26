Разношерстная компания. Названы претенденты на спортсмена года от Laureus

Пресс-служба премии Laureus опубликовала реестр из шести номинантов на получение награды лучшему спортсмену 2023 года.

За приз поборются:

Лионель Месси (футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины)

Эрлинг Холанд (футболист «Манчестер Сити» и сборной Норвегии)

Новак Джокович (сербский теннисист)

Арман Дюплантис (шведский прыгун с шестом)

Ноа Лайлс (американский легкоатлет)

Макс Ферстаппен (нидерландский автогонщик).

Как известно, по итогам 2022 года спортсменом года по версии Laureus был признан Лионель Месси, а в 2021-м — Макс Ферстаппен.

Эту награду от Laureus Лионель Месси выигрывал в своей карьере дважды (2023, 2020). В 2020 году аргентинец поделил приз с гонщиком Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.