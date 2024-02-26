Стало известно, когда начнется матч Александрия – Шахтер

Сегодня, 26 февраля 2024 года, запланировано проведение матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

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Игра должна была начаться еще в 13:00 по киевскому времени, но старт поединка был перенесен из-за воздушной тревоги. Причина ракетной опасности – взлет российского самолета МиГ-31К.

В 13:26 прозвучал отбой воздушной тревоги в Кировоградской области. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, ориентировочно поединок должен начаться в 14:40 по киевскому времени.