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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 14:19 | Обновлено 26 февраля 2024, 15:01
3518
6

Стало известно, когда начнется матч Александрия – Шахтер

Поединок перенесен ориентировочно на 14:40

26 февраля 2024, 14:19 | Обновлено 26 февраля 2024, 15:01
3518
6
Стало известно, когда начнется матч Александрия – Шахтер
ФК Шахтер

Сегодня, 26 февраля 2024 года, запланировано проведение матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра должна была начаться еще в 13:00 по киевскому времени, но старт поединка был перенесен из-за воздушной тревоги. Причина ракетной опасности – взлет российского самолета МиГ-31К.

В 13:26 прозвучал отбой воздушной тревоги в Кировоградской области. Как сообщает пресс-служба донецкого клуба, ориентировочно поединок должен начаться в 14:40 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Шахтер воздушная тревога перенос матчей
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Сергей Тонковид
дадуть тенарь Олександрії))))) за те, що світло не працює))))
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volunec85
И где его смотреть. На УПЛ ТВ Оболонь пьют
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