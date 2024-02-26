Оболонь – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 26 февраля, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 13-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Романа Григорчука на матч:

«Оболонь»: Федоровский, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо, Черненко, Слободян, Мединский, Косовский, Суханов, Краснопир.

«Черноморец»: Варакута, Шаповал, Гучек, Салюк, Брагару, Васильев, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Иеде, Кузык.