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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 14:24 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:55
355
0

Оболонь – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Матч 18-го тура УПЛ начнется в 15:30

26 февраля 2024, 14:24 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:55
355
0
Оболонь – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Оболонь-арена

Сегодня, 26 февраля, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 13-е и 9-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Романа Григорчука на матч:

«Оболонь»: Федоровский, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо, Черненко, Слободян, Мединский, Косовский, Суханов, Краснопир.

«Черноморец»: Варакута, Шаповал, Гучек, Салюк, Брагару, Васильев, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Иеде, Кузык.

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Источник Sport.ua
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