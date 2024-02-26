На стадионе Реала начали продавать аксессуар одежды с изображением Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе продолжит играть за французский ПСЖ до конца сезона-2023/2024, после чего, как ожидается, перейдет в другой клуб.

По слухам, сам француз уже сообщил руководству ПСЖ о желании не продлевать контракт и покинуть клуб летом 2024 года.

Ожидается, что Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале», болельщиком которого он являлся в детстве, но официально новый клуб футболиста станет известен позже. Тем не менее, шарфы с изображением Мбаппе уже можно увидеть в продаже на домашнем стадионе «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».