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Испания
26 февраля 2024, 14:06 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:08
560
1

На стадионе Реала начали продавать аксессуар одежды с изображением Мбаппе

Похоже, в Мадриде вопрос с переходом форварда считают решенным

26 февраля 2024, 14:06 | Обновлено 26 февраля 2024, 14:08
560
1
На стадионе Реала начали продавать аксессуар одежды с изображением Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе продолжит играть за французский ПСЖ до конца сезона-2023/2024, после чего, как ожидается, перейдет в другой клуб.

По слухам, сам француз уже сообщил руководству ПСЖ о желании не продлевать контракт и покинуть клуб летом 2024 года.

Ожидается, что Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале», болельщиком которого он являлся в детстве, но официально новый клуб футболиста станет известен позже. Тем не менее, шарфы с изображением Мбаппе уже можно увидеть в продаже на домашнем стадионе «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид стадион Сантьяго Бернабеу
Источник French Football Weekly
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Alex Komnin
Нащо він у Мадриді, коли є Белінгем, Вінісіус і Родріго...
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