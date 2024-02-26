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  4. ФОТО. Шахтер показал, что делают игроки во время воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 13:45 |
2608
5

ФОТО. Шахтер показал, что делают игроки во время воздушной тревоги

Футболистов отвлекают мобильные телефоны

26 февраля 2024, 13:45 |
2608
5
ФОТО. Шахтер показал, что делают игроки во время воздушной тревоги
ФК Шахтер

Сегодня, 26 февраля 2024 года, запланировано проведение матча 18-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра должна была начаться еще в 13:00 по киевскому времени, но старт поединка был перенесен из-за воздушной тревоги. Причина ракетной опасности – взлет российского самолета МиГ-31К.

Пресс-служба «Шахтера» в социальных сетях показала, как футболисты «горняков» отвлекаются во время воздушной тревоги. Едва ли не все игроки сидят с мобильными телефонами в руках.

ФОТО. Шахтер показал, что делают игроки во время воздушной тревоги

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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ZANREGENT1993
Нихрена не понял. На Флешскор матч идёт а в трансляции нет...
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ZANREGENT1993
А если тревога больше чем 1,5 часа - матч переносится на завтра? Или как? Хотя сейчас световой день увеличивается.
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0
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Rollins Play
очень полезная инфа. все в телефонах и вне тревог сидят )такое время чё
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