Марта Костюк – Энн Ли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Сан-Диего
27 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
В первом раунде шестая сеяная украинка сразится с американкой Энн Ли (№167 WTA), которая прошла квалификацию. Встреча состоится 4-м запуском на корте Barnes Stadium после встерчи Таусон – Ван. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
Победительница матча в следующем раунде сыграет с Тайлой Престон (№153 WTA) или Магдаленой Френх (№42 WTA).
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