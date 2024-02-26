Марта Костюк – Энн Ли. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В первом раунде шестая сеяная украинка сразится с американкой Энн Ли (№167 WTA), которая прошла квалификацию. Встреча состоится 4-м запуском на корте Barnes Stadium после встерчи Таусон – Ван. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Тайлой Престон (№153 WTA) или Магдаленой Френх (№42 WTA).

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