Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Энн Ли. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:47
561
0

Марта Костюк – Энн Ли. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Сан-Диего

26 февраля 2024, 13:22 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:47
561
0
Марта Костюк – Энн Ли. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В первом раунде шестая сеяная украинка сразится с американкой Энн Ли (№167 WTA), которая прошла квалификацию. Встреча состоится 4-м запуском на корте Barnes Stadium после встерчи Таусон – Ван. Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

Победительница матча в следующем раунде сыграет с Тайлой Престон (№153 WTA) или Магдаленой Френх (№42 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Леся Цуренко – Кэти Бултер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 3 позиции, Стародубцева обновила рекорд
Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала турнира WTA 500 в Сан-Диего
Марта Костюк Энн Ли смотреть онлайн WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Футбол | 26 февраля 2024, 00:28 0
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина

Украинский вратарь помог победить «Севилью»

ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке
Футбол | 26 февраля 2024, 09:55 6
ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке
ВИДЕО. Скандальная девушка динамовца показала горячую фигуру в его футболке

Лиза Кандыба опубликовала сексуальное видео в своем Instagram

Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Футбол | 26.02.2024, 01:11
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Стал известен победитель турнира АТР 500 в Рио-де-Жанейро
Теннис | 26.02.2024, 01:01
Стал известен победитель турнира АТР 500 в Рио-де-Жанейро
Стал известен победитель турнира АТР 500 в Рио-де-Жанейро
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Футбол | 25.02.2024, 17:27
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
Металлист 1925 – Динамо Киев – 2:4. Топ-мячи Гармаша и Кабаева. Видео голов
25.02.2024, 17:35 1
Футбол
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
Жирона определилась с будущим Довбика и Цыганкова. Что их ожидает летом?
24.02.2024, 10:27 1
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
25.02.2024, 20:25 19
Футбол
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 7
Футбол
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
25.02.2024, 08:46 4
MMA
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
Удивительная сумма. Сколько заработал Ливерпуль за победу в Кубке лиги?
25.02.2024, 23:20 2
Футбол
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
24.02.2024, 11:14 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем