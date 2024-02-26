Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОР: «Ничья против Полесья – закономерный результат»
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 13:27 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:28
37
0

Олег ФЕДОР: «Ничья против Полесья – закономерный результат»

Полузащитник «Руха» прокомментировал ничью с «Полесьем»

26 февраля 2024, 13:27 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:28
37
0
Олег ФЕДОР: «Ничья против Полесья – закономерный результат»
ФК Рух. Олег Федор

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ:

«Рух» всегда нацелен на победу, но если оценить нашу игру против «Полесья», то ничья – закономерный результат. Житомиряне – очень хороший соперник со своим интересным стилем игры. Тяжело было им противостоять.

Я чувствую доверие и приятно, что тренеры выпустили меня в стартовом составе. Попробую приложить все усилия, чтобы своей игрой доказать, что заслуживаю и в дальнейшем выходить в старте.

Также дополнительно мотивировали болельщики. С их поддержкой нам гораздо легче играть в домашних стенах и мы постараемся в следующих матчах получить для них положительный результат».

По теме:
2 матча УПЛ не начались вовремя из-за воздушной тревоги
«Называют его Месси». Ванат рассказал, как в Динамо шутят над Кабаевым
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Перед пенальти почувствовал уверенность, что забью»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Рух - Полесье
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Футбол | 25 февраля 2024, 17:27 315
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925

Киевский клуб начал 2024 год с победы над харьковчанами

Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Футбол | 25 февраля 2024, 15:02 5
Украинский вратарь стал игроком российского клуба
Украинский вратарь стал игроком российского клуба

Мирослав Зновенко поехал играть за оккупантов

Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Футбол | 25.02.2024, 19:12
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
Футбол | 26.02.2024, 05:55
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
«Они должны почувствовать боль». Почеттино жестко высказался о Мудрике и Ко
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
Футбол | 26.02.2024, 12:44
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
25.02.2024, 10:18 4
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
Анчелотти оценил матч с Севильей, в котором Лунин сохранил ворота сухими
26.02.2024, 01:11
Футбол
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
ФОТО. Пятая точка на все 100. Марина Мороз опубликовала пикантный пост
25.02.2024, 08:46 4
MMA
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
24.02.2024, 12:10 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем