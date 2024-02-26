Олег ФЕДОР: «Ничья против Полесья – закономерный результат»

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор прокомментировал ничью с житомирским «Полесьем» (1:1) в матче 18-го тура УПЛ:

«Рух» всегда нацелен на победу, но если оценить нашу игру против «Полесья», то ничья – закономерный результат. Житомиряне – очень хороший соперник со своим интересным стилем игры. Тяжело было им противостоять.

Я чувствую доверие и приятно, что тренеры выпустили меня в стартовом составе. Попробую приложить все усилия, чтобы своей игрой доказать, что заслуживаю и в дальнейшем выходить в старте.

Также дополнительно мотивировали болельщики. С их поддержкой нам гораздо легче играть в домашних стенах и мы постараемся в следующих матчах получить для них положительный результат».