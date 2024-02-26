Леся Цуренко – Кэти Бултер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В первом раунде украинка сразится с британкой Кэти Бултер (№49 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Barnes Stadium. Время начала матча – 23:00 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет со второй сеяной Беатрис Хаддад Майей из Бразилии (№13 WTA).

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