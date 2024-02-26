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WTA
26 февраля 2024, 13:10 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:47
482
0

Леся Цуренко – Кэти Бултер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Сан-Диего

26 февраля 2024, 13:10 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:47
482
0
Леся Цуренко – Кэти Бултер. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

26 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№36 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В первом раунде украинка сразится с британкой Кэти Бултер (№49 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте Barnes Stadium. Время начала матча – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

Победительница матча в следующем раунде сыграет со второй сеяной Беатрис Хаддад Майей из Бразилии (№13 WTA).

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Кэти Бултер Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Сан-Диего
Источник Sport.ua
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