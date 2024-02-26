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26 февраля 2024, 13:17 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:19
223
0

Шахов выиграл трофей в Казахстане, Пластун и Макаренко остались ни с чем

«Ордабасы» и «Тобол» разыгрывали судьбу Суперкубка в серии пенальти

26 февраля 2024, 13:17 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:19
223
0
Шахов выиграл трофей в Казахстане, Пластун и Макаренко остались ни с чем
ФК Ордабасы

В Казахстане разыграли Суперкубок страны. В поединке за трофей сошлись действующий чемпион и обладатель Кубка Казахстана – «Ордабасы» и «Тобол».

Основное время завершилось результативной ничьей – 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались футболисты «Тобола». Отметим, что в составе победителей весь матч провел украинец Евгений Шахов, а у «Ордабасы» сыграли два наших соотечественника, защитники Игорь Пластун и Евгений Макаренко (еще один украинец Артем Беседин так на поле и не вышел), причем последний открыл счет в поединке, замкнув подачу с углового.

Забил Макаренко и в серии пенальти, но это не помогло его команде завоевать Суперкубок Казахстана. А вот Шахов, наоборот, стал обладателем своего первого трофея на данном отрезке карьеры.

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Ордабасы Тобол Евгений Шахов Игорь Пластун Евгений Макаренко серия пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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