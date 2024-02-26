Шахов выиграл трофей в Казахстане, Пластун и Макаренко остались ни с чем

В Казахстане разыграли Суперкубок страны. В поединке за трофей сошлись действующий чемпион и обладатель Кубка Казахстана – «Ордабасы» и «Тобол».

Основное время завершилось результативной ничьей – 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались футболисты «Тобола». Отметим, что в составе победителей весь матч провел украинец Евгений Шахов, а у «Ордабасы» сыграли два наших соотечественника, защитники Игорь Пластун и Евгений Макаренко (еще один украинец Артем Беседин так на поле и не вышел), причем последний открыл счет в поединке, замкнув подачу с углового.

Забил Макаренко и в серии пенальти, но это не помогло его команде завоевать Суперкубок Казахстана. А вот Шахов, наоборот, стал обладателем своего первого трофея на данном отрезке карьеры.