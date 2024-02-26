МИХАВКО: «Центрального защитника играю последние год-полтора»

Защитник «Динамо» Тарас Михавко прокомментировал свой дебют за «Динамо» в матче УПЛ против «Металлиста 1925».

– Что для вас означает дебют за первую команду «Динамо»?

– Конечно, приятно дебютировать за такой клуб, как «Динамо». Очень рад, что имею доверие от тренерского штаба и ребят из команды. Слава Богу, что все сложилось как надо – победа.

– О вас много говорили в межсезонье. Как вы реагировали на то, что вас расценивают как потенциального игрока основы? Давило?

– Психологически было немного тяжело. Но я сыграл на сборах несколько игр, и ничего сложного не было – привык. А то, что писали… Я вообще не читаю, мне родители и друзья сбрасывают, что обо мне пишут. В целом, я не очень люблю читать, что обо мне пишут другие журналисты.

– Родители переживают?

– Да, конечно. Смотрят игры, переживают. Все друзья, родители и пацаны из команды переживали. Но подсказывали, все хорошо.

– Вы – самый молодой. С позиции опыта, что подсказывали старшие ребята перед дебютом? Большинство из них тоже дебютировали не так давно.

– Все подсказывали не переживать. С первых минут сыграть спокойнее и надежнее, а дальше пойдет. Поэтому я слушался и то, что подсказывали старшие, выполнял.

– Вы сменили уже много позиций: во «Львове» играли и левого защитника, и опорника. Центральный защитник – ваша позиция?

– Последние полтора года – да, исключительно центрального защитника играю. На сборах играл еще опорного, но это было лишь один раз. А так исключительно центрального защитника играю. В детстве в академии играл в центре поля, но последние год-полтора играю в центре защиты.

– Во время второго мяча была в том числе ваша ошибка. Как партнеры отреагировали? Что вам подсказывали?

- Ничего. Сказали не разочаровываться, все хорошо. Там такой эпизод был, что я пошел на опережение, а из-за скользкого газона мяч проскользнул под ногой и я пролетел. Ребята поддержали. Сказали, что ничего страшного, что здорово сыграл.

– «Динамо» давно искало центрального защитника. В конце концов сегодня вы в основе дебютировали. Для вас это мечта?

– Конечно, мечта. Я с детства болел за «Динамо» в украинском футболе и всегда мечтал сыграть за первую команду «Динамо». Так вышло, что мне доверили. Очень благодарен всем, кто меня поддерживает.