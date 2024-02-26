Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брагару может сыграть против Оболони
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 12:14 |
530
1

Брагару может сыграть против Оболони

У «Черноморца» против «Оболони» не сыграет несколько футболистов

26 февраля 2024, 12:14 |
530
1
Брагару может сыграть против Оболони
ФК Черноморец. Максим Брагару

Перед стартовым матчем весенней части чемпионата со столичной «Оболонью» у главного тренера одесского «Черноморца» Романа Григорчука есть над чем поломать голову. Все дело в кадровых проблемах, которые донимали его команду на протяжении всей зимней подготовки. Из-за проблем со здоровьем ряд футболистов один за другим становились пациентами клубного лазарета еще с начала зимы.

Первым в начале года восстановился вратарь Олег Билык, чего не скажешь о полевых игроках Илье Путре, Виталии Ермакове и Максиме Брагару.

Большинство из них сейчас проходит процесс восстановления, поэтому о сроках возвращения в строй пока говорить рано. Как стало известно Sport.ua, в поединке с «Оболонью» точно не сыграют Путря и Ермаков, который остался в Одессе. Зато вместе с командой в Киев поехал Брагару. Он готовится к игре наравне со всеми партнерами по команде, поэтому может выйти на поле и в стартовом составе. Все зависит от решения Романа Григорчука.

Кто вряд ли может сыграть в «старте», так это двое новобранцев – нигериец Джек Ипалибо и португалец Жозе Гомес.

По теме:
Олег ФЕДОР: «Ничья против Полесья – закономерный результат»
2 матча УПЛ не начались вовремя из-за воздушной тревоги
«Называют его Месси». Ванат рассказал, как в Динамо шутят над Кабаевым
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Черноморец Максим Брагару инсайд Илья Путря Виталий Ермаков Олег Билык
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
Футбол | 26 февраля 2024, 00:28 0
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина
ФОТО. В Реале оригинально отреагировали на очередной сухой матч Лунина

Украинский вратарь помог победить «Севилью»

У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
Футбол | 26 февраля 2024, 12:44 0
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой
У Лунина будет новый партнер. Реал достиг договоренности со звездой

Альфонсо Дэвис перейдет в «королевский клуб»

Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Футбол | 25.02.2024, 17:27
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Динамо «в гостях» на стадионе имени Лобановского обыграло Металлист 1925
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Футбол | 26.02.2024, 11:35
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Пенальти, который отметил до и после. Лунин – тот, кто дождался шанса
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Бокс | 25.02.2024, 22:45
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Три нокдауна. Выхрист досрочно завершил бой против аргентинца в Германии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
alex belogubko
ГРИ ставь лучший состав --надо выигрывать Оболонь вам по зубам
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
Жаркая схватка в финале. Определен победитель ЧМ-2024 по пляжному футболу
25.02.2024, 19:12 2
Футбол
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 7
Футбол
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
24.02.2024, 22:28 5
Футбол
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
ФОТО. Лицо Мудрика после финала, в котором он позволил забить ван Дейку
25.02.2024, 20:25 19
Футбол
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
Возвращение Свитолиной, громкие сенсации в Дубае, два прорыва тинейджеров
26.02.2024, 07:00
Теннис
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
Сколько у Лунина? Модрич не получил наивысшую оценку за матч Реал – Севилья
26.02.2024, 00:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем