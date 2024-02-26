Брагару может сыграть против Оболони

Перед стартовым матчем весенней части чемпионата со столичной «Оболонью» у главного тренера одесского «Черноморца» Романа Григорчука есть над чем поломать голову. Все дело в кадровых проблемах, которые донимали его команду на протяжении всей зимней подготовки. Из-за проблем со здоровьем ряд футболистов один за другим становились пациентами клубного лазарета еще с начала зимы.

Первым в начале года восстановился вратарь Олег Билык, чего не скажешь о полевых игроках Илье Путре, Виталии Ермакове и Максиме Брагару.

Большинство из них сейчас проходит процесс восстановления, поэтому о сроках возвращения в строй пока говорить рано. Как стало известно Sport.ua, в поединке с «Оболонью» точно не сыграют Путря и Ермаков, который остался в Одессе. Зато вместе с командой в Киев поехал Брагару. Он готовится к игре наравне со всеми партнерами по команде, поэтому может выйти на поле и в стартовом составе. Все зависит от решения Романа Григорчука.

Кто вряд ли может сыграть в «старте», так это двое новобранцев – нигериец Джек Ипалибо и португалец Жозе Гомес.