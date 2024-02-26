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Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 12:02 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:02
432
0

Заря – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Матч 18-го тура УПЛ начнется в 13:00

26 февраля 2024, 12:02 | Обновлено 26 февраля 2024, 13:02
432
0
Заря – Ворскла. Стали известны стартовые составы
ФК Заря. Юрий Коваль

Сегодня, 26 февраля, «Заря» на стадионе «Полесье» в матче восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча - в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 14-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Сергея Долганского на матч:

«Заря»: Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Рейс, Кирюханцев, Башич, Антюх, Яцик, Чурко, Герреро.

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Пердута, Бацула, Корниенко, Сиссоко, Толи, Фелипе, Мякушко, Кане, Ковталюк.

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Источник Sport.ua
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