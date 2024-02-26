Заря – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 26 февраля, «Заря» на стадионе «Полесье» в матче восемнадцатого тура Украинской Премьер-лиги примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча - в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 14-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Юрия Коваля и Сергея Долганского на матч:

«Заря»: Сапутин, Бутко, Джордан, Батагов, Рейс, Кирюханцев, Башич, Антюх, Яцик, Чурко, Герреро.

«Ворскла»: Исенко, Крупский, Пердута, Бацула, Корниенко, Сиссоко, Толи, Фелипе, Мякушко, Кане, Ковталюк.