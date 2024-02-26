ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты презентовали расписание своих ближайших спаррингов
Львовская команда проводит сбор на Закарпатье
Карпатовцы продолжают подготовку ко второй части чемпионата в Первой лиге Украины.
Подопечные Мирона Маркевича в воскресенье, 25 февраля, снова отправились в Ужгород, где их ожидает ряд контрольных поединков.
27-го февраля «львы» сыграют против команды «Ольховцы» (Закарпатье). На 1-е марта у «Карпат» запланирован спарринг против тернопольской «Нивы». 5-го марта львовянам будет противостоять стрыйская «Скала 1911». А заключительный матч на Закарпатье «зелено-белые» проведут против местного «Севлюша» 8-го марта.
Перед возобновлением чемпионата «Карпаты» сыграют с «Николаевом», который выступает в Премьер-лиге Львовщины. Матч состоится 13-го марта.
Ранее сообщалось, что у «Карпат» сменился один спарринг-партнер.
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