ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля

Во вторник, 26 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Александрия – Шахтер

8.50 – 5.00 – 1.37

13:00 Заря – Ворскла

2.35 – 3.40 – 2.99

22:00 Вест Хэм – Брентфорд

2.56 – 3.75 – 2.80

22:00 Жирона – Райо Вальекано

1.64 – 4.43 – 5.54