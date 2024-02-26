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26 февраля 2024, 06:37 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля

Важные события во всех видах спорта

26 февраля 2024, 06:37 |
32
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Во вторник, 26 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Александрия – Шахтер

Favbet 8.50 – 5.00 – 1.37

13:00 Заря – Ворскла

Favbet 2.35 – 3.40 – 2.99

22:00 Вест Хэм – Брентфорд

Favbet 2.56 – 3.75 – 2.80

22:00 Жирона – Райо Вальекано

Favbet 1.64 – 4.43 – 5.54

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Источник Sport.ua
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