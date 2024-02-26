Чемпионат Бельгии. Юнион шагает к чемпионству, Андерлехт обыграл Брюгге
Лидеры чемпионата синхронно победили
В чемпионате Бельгии подошел к концу 27-й тур. Лидеры первенства добыли победы с идентичным счетом. «Юнион» набрал три очка в домашней встрече с «Стандардом», «Андерлехт» в тяжелейшем матче на чужом поле обыграл «Брюгге».
В отличии от соседей «Серкль Брюгге» порадовал своих фанатов, одолев «Эйпен».
Ещё в одном матче дня «Гент» и «Антверпен» не определили победителя.
Чемпионат Бельгии. 27-й тур.
Юнион Сен-Жилуаз – Стандард – 2:1
Голы: Нильссон (35 пен), Эккерт (38) – Дженепо (50)
Брюгге – Андерлехт – 1:2
Голы: Ютгла (18) – Васкес (79), Ангуло (90+1)
Эйпен – Серкль Брюгге – 0:2
Голы: Денки (64, 67)
Гент - Антверпен – 2:2
Голы: Алдервейрелд (16 автогол), Геркенс (28) – Ондрейка (25 пенальти), Іленіхена (84)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 1:0, Лука забил на 86-й минуте
25 февраля «Реал» Мадрид обыграл соперников со счетом 1:0