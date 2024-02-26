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Бельгия
26 февраля 2024, 05:36 | Обновлено 26 февраля 2024, 05:37
24
0

Чемпионат Бельгии. Юнион шагает к чемпионству, Андерлехт обыграл Брюгге

Лидеры чемпионата синхронно победили

26 февраля 2024, 05:36 | Обновлено 26 февраля 2024, 05:37
24
0
Чемпионат Бельгии. Юнион шагает к чемпионству, Андерлехт обыграл Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Бельгии подошел к концу 27-й тур. Лидеры первенства добыли победы с идентичным счетом. «Юнион» набрал три очка в домашней встрече с «Стандардом», «Андерлехт» в тяжелейшем матче на чужом поле обыграл «Брюгге».

В отличии от соседей «Серкль Брюгге» порадовал своих фанатов, одолев «Эйпен».

Ещё в одном матче дня «Гент» и «Антверпен» не определили победителя.

Чемпионат Бельгии. 27-й тур.

Юнион Сен-Жилуаз – Стандард – 2:1

Голы: Нильссон (35 пен), Эккерт (38) – Дженепо (50)

Брюгге – Андерлехт – 1:2

Голы: Ютгла (18) – Васкес (79), Ангуло (90+1)

Эйпен – Серкль Брюгге – 0:2

Голы: Денки (64, 67)

Гент - Антверпен – 2:2

Голы: Алдервейрелд (16 автогол), Геркенс (28) – Ондрейка (25 пенальти), Іленіхена (84)

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Андерлехт Брюгге Юнион Сен-Жилуаз Стандард Серкль Брюгге Эйпен Антверпен Гент чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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