Чемпионат Бельгии. Юнион шагает к чемпионству, Андерлехт обыграл Брюгге

В чемпионате Бельгии подошел к концу 27-й тур. Лидеры первенства добыли победы с идентичным счетом. «Юнион» набрал три очка в домашней встрече с «Стандардом», «Андерлехт» в тяжелейшем матче на чужом поле обыграл «Брюгге».

В отличии от соседей «Серкль Брюгге» порадовал своих фанатов, одолев «Эйпен».

Ещё в одном матче дня «Гент» и «Антверпен» не определили победителя.

Чемпионат Бельгии. 27-й тур.

Юнион Сен-Жилуаз – Стандард – 2:1

Голы: Нильссон (35 пен), Эккерт (38) – Дженепо (50)

Брюгге – Андерлехт – 1:2

Голы: Ютгла (18) – Васкес (79), Ангуло (90+1)

Эйпен – Серкль Брюгге – 0:2

Голы: Денки (64, 67)

Гент - Антверпен – 2:2

Голы: Алдервейрелд (16 автогол), Геркенс (28) – Ондрейка (25 пенальти), Іленіхена (84)

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