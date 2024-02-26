Чемпионат Нидерландов. Аякс на выезде уступил АЗ, Фейеноорд добыл три очка
В Эредивизи состоялось 5 матчей
25 февраля в чемпионате Нидерландов прошло 5 матчей.
Центральный поединок проходил в Алкмааре. Местный АЗ благодаря дублю Рубена Ван Боммеля одолел «Аякс». «Фейеноорд» на выезде с таким же счетом переиграл «Алмере Сити».
Также три очка заработал «Твенте» и «Витесс». Главный аутсайдер турнира «Волендам» дома опозорился в матче с «Херенвеном», пропустив аж 4 мяча.
Чемпионат Нидерландов. 23-й тур.
АЗ – Аякс – 2:0
Голы: Ван Боммель (7, 67)
Алмере Сити – Фейеноорд – 0:2
Голы: Минте (72, 90+2)
Эксельсиор – Витесс – 1:2
Голы: Дуйверштийн (46) – Эронсон (53), Изима-Мирен (86)
Твенте – Гоу Эхед Иглз – 3:0
Голы: Стейн (12, 36), Брене (60)
Волендам – Херенвен – 0:4
Голы: ван Амерсфорт (13, 68), Олссон (66), Хайе (90)
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