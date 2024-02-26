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Нидерланды
26 февраля 2024, 03:44 | Обновлено 26 февраля 2024, 04:02
14
0

Чемпионат Нидерландов. Аякс на выезде уступил АЗ, Фейеноорд добыл три очка

В Эредивизи состоялось 5 матчей

26 февраля 2024, 03:44 | Обновлено 26 февраля 2024, 04:02
14
0
Чемпионат Нидерландов. Аякс на выезде уступил АЗ, Фейеноорд добыл три очка
Getty Images/Global Images Ukraine

25 февраля в чемпионате Нидерландов прошло 5 матчей.

Центральный поединок проходил в Алкмааре. Местный АЗ благодаря дублю Рубена Ван Боммеля одолел «Аякс». «Фейеноорд» на выезде с таким же счетом переиграл «Алмере Сити».

Также три очка заработал «Твенте» и «Витесс». Главный аутсайдер турнира «Волендам» дома опозорился в матче с «Херенвеном», пропустив аж 4 мяча.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур.

АЗ – Аякс – 2:0

Голы: Ван Боммель (7, 67)

Алмере Сити – Фейеноорд – 0:2

Голы: Минте (72, 90+2)

Эксельсиор – Витесс – 1:2

Голы: Дуйверштийн (46) – Эронсон (53), Изима-Мирен (86)

Твенте – Гоу Эхед Иглз – 3:0

Голы: Стейн (12, 36), Брене (60)

Волендам – Херенвен – 0:4

Голы: ван Амерсфорт (13, 68), Олссон (66), Хайе (90)

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Источник Sport.ua
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