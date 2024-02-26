ВИДЕО. Шахтер комфортно обыграл Александрию в чемпионате U-19

В чемпионате Украины по футболу U-19 донецкий «Шахтер» отправился в гости к «Александрии».

Коллектив Алексея Белика в первые 20 минут поединка сделал себе солидный гандикап усилиями Князева и Пушкарева. До конца матча в команд были моменты, но больше голов в этой игре не случилось.

«Шахтер» за 17 матчей набрал 43 очка. Вторым идет киевское «Динамо» – 43 очка за 18 поединков. «Александрия» также сыграла 18 встреч и набрала 30 очков. Это позволяет команде идти на шестой строчке.

Чемпионат Украины. U-19.

Александрия – Шахтер – 0:2

Голы: Князев (3), Пушкарев (19)