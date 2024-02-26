ВИДЕО. Шахтер комфортно обыграл Александрию в чемпионате U-19
Молодежный состав «горняков» забил два быстрых гола
В чемпионате Украины по футболу U-19 донецкий «Шахтер» отправился в гости к «Александрии».
Коллектив Алексея Белика в первые 20 минут поединка сделал себе солидный гандикап усилиями Князева и Пушкарева. До конца матча в команд были моменты, но больше голов в этой игре не случилось.
«Шахтер» за 17 матчей набрал 43 очка. Вторым идет киевское «Динамо» – 43 очка за 18 поединков. «Александрия» также сыграла 18 встреч и набрала 30 очков. Это позволяет команде идти на шестой строчке.
Чемпионат Украины. U-19.
Александрия – Шахтер – 0:2
Голы: Князев (3), Пушкарев (19)
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