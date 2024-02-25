Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артур РЕМЕНЯК: «Имели все шансы переиграть Днепр»
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 20:48 | Обновлено 25 февраля 2024, 21:07
201
0

Артур РЕМЕНЯК: «Имели все шансы переиграть Днепр»

Игрок Миная - о сенсационном исходе матча в Днепре

25 февраля 2024, 20:48 | Обновлено 25 февраля 2024, 21:07
201
0
Артур РЕМЕНЯК: «Имели все шансы переиграть Днепр»

Сегодня в поединке 18 тура чемпионата УПЛ «Днепр-1» – «Минай» был зафиксирован сенсационный результат. Один из лидеров не сумел преодолеть сопротивление явного аутсайдера из Закарпатья – 1:1.

Счет в этом матче открыл игрок «Миная» Артур Ременяк, эксклюзивно для Sport.ua поделившийся впечатлениями от противостояния:

– Свой дебют в нападении я отметил забитым мячом, кстати, первым в составе «Миная». В конце первого тайма «заработал» пенальти и если бы наш Кораблин его реализовал, то, думаю, что днепрянам трудно было бы спастись после – 0:2.

Когда же сразу после перерыва хозяева не промахнулись с 11-метровой отметки, то, как часто бывает в таких случаях, прибавили обороты и у наших ворот было жарко, но мы выстояли. Если вспомнить, как разворачивались события в матче, то считаю, что ничейный счет – справедливый.

После финального свистка наш тренер Желько Любенович поблагодарил за игру, хотя учитывая наше турнирное положение, хотелось большего. Значит, уже в следующем поединке нужно приложить максимум усилий, чтобы наверстать утраченное.

«Минай» замыкает турнирную таблицу чемпионата УПЛ, набрав семь очков.

По теме:
Глава УПЛ: Даты некоторых несыгранных матчей пришлось изменить
Маркевич рассказал о приглашении бразильца из Полесья
Григорчук прояснил ситуацию по Болбату
Артур Ременяк эксклюзив инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 февраля 2024, 14:25 151
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Под занавес осени-2023 команды уже встречались в Киеве, тогда – победило «Динамо»

ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
Футбол | 25 февраля 2024, 21:01 11
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии
ВИДЕО. Мальчик показал средний палец Мудрику в финале Кубка лиги Англии

Воспитание некоторых юных болельщиков поражает...

Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Футбол | 25.02.2024, 21:29
Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Челси с Мудриком установил исторический антирекорд в Англии
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25.02.2024, 10:18
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Футбол | 24.02.2024, 22:28
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
24.02.2024, 14:31
Бокс
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
24.02.2024, 06:30 6
Футбол
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
24.02.2024, 12:10 20
Футбол
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
Ястремская, Цуренко и Костюк узнали соперниц на турнире в США
24.02.2024, 11:36
Теннис
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем