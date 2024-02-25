Артур РЕМЕНЯК: «Имели все шансы переиграть Днепр»

Сегодня в поединке 18 тура чемпионата УПЛ «Днепр-1» – «Минай» был зафиксирован сенсационный результат. Один из лидеров не сумел преодолеть сопротивление явного аутсайдера из Закарпатья – 1:1.

Счет в этом матче открыл игрок «Миная» Артур Ременяк, эксклюзивно для Sport.ua поделившийся впечатлениями от противостояния:

– Свой дебют в нападении я отметил забитым мячом, кстати, первым в составе «Миная». В конце первого тайма «заработал» пенальти и если бы наш Кораблин его реализовал, то, думаю, что днепрянам трудно было бы спастись после – 0:2.

Когда же сразу после перерыва хозяева не промахнулись с 11-метровой отметки, то, как часто бывает в таких случаях, прибавили обороты и у наших ворот было жарко, но мы выстояли. Если вспомнить, как разворачивались события в матче, то считаю, что ничейный счет – справедливый.

После финального свистка наш тренер Желько Любенович поблагодарил за игру, хотя учитывая наше турнирное положение, хотелось большего. Значит, уже в следующем поединке нужно приложить максимум усилий, чтобы наверстать утраченное.

«Минай» замыкает турнирную таблицу чемпионата УПЛ, набрав семь очков.