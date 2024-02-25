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  4. Рух – Полесье. Слюбик и Михайличенко выйдут в основе
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 17:20 |
214
1

Рух – Полесье. Слюбик и Михайличенко выйдут в основе

Стали известны составы команд

25 февраля 2024, 17:20 |
214
1
Рух – Полесье. Слюбик и Михайличенко выйдут в основе
ФК Полесье

Сегодня, 25 февраля «Рух» в матче 18-го тура УПЛ во Львове примет «Полесье». Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Ледвий, Дидык, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Лях, Федор, Пастух, Квасница, Рунич, Климчук

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Тейлор, Танковский, Крушинский, Грицук, Макуана, Фортюне, Будковский

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Рух Львов Полесье Житомир Рух - Полесье Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник УПЛ
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Wlad West
С утра мучает вопрос - Выйдет ли Слюбик?
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