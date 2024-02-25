Украина. Премьер лига25 февраля 2024, 17:20 |
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Рух – Полесье. Слюбик и Михайличенко выйдут в основе
Стали известны составы команд
25 февраля 2024, 17:20 |
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Сегодня, 25 февраля «Рух» в матче 18-го тура УПЛ во Львове примет «Полесье». Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух»: Ледвий, Дидык, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Лях, Федор, Пастух, Квасница, Рунич, Климчук
«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Тейлор, Танковский, Крушинский, Грицук, Макуана, Фортюне, Будковский
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