Рух – Полесье. Слюбик и Михайличенко выйдут в основе

Сегодня, 25 февраля «Рух» в матче 18-го тура УПЛ во Львове примет «Полесье». Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Ледвий, Дидык, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Лях, Федор, Пастух, Квасница, Рунич, Климчук

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Тейлор, Танковский, Крушинский, Грицук, Макуана, Фортюне, Будковский