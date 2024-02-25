Юлия Стародубцева – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В финале квалификации украинка сыграет против чешки Терезы Мартинцовой (№152 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Викери – Калиева. Ориентировочное начала поединка – 19:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

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