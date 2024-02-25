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WTA
25 февраля 2024, 15:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 15:41
226
0

Юлия Стародубцева – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире WTA 250 в Остине

25 февраля 2024, 15:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 15:41
226
0
Юлия Стародубцева – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

25 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В финале квалификации украинка сыграет против чешки Терезы Мартинцовой (№152 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Викери – Калиева. Ориентировочное начала поединка – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Тереза Мартинцова WTA Остин Юлия Стародубцева смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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