WTA25 февраля 2024, 15:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 15:41
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Юлия Стародубцева – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире WTA 250 в Остине
25 февраля 2024, 15:40 | Обновлено 25 февраля 2024, 15:41
226
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25 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
В финале квалификации украинка сыграет против чешки Терезы Мартинцовой (№152 WTA). Встреча состоится 2-м запуском после матча Викери – Калиева. Ориентировочное начала поединка – 19:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
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