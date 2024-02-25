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  4. Гармаш – в старте. Названы составы на матч Металлист 1925 – Динамо
Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 14:46 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:47
2860
3

Гармаш – в старте. Названы составы на матч Металлист 1925 – Динамо

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени

25 февраля 2024, 14:46 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:47
2860
3
Гармаш – в старте. Названы составы на матч Металлист 1925 – Динамо
ФК Металлист 1925

В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Динамо». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Стартовые составы:

«Металлист 1925»: 37. Мозиль, 2. Капинус, 32. Имереков, 17. Курило, 74. Фарина, 20. Червак, 28. Габелок, 80. Юрченко, 19. Гармаш, 10. Р. Русин, 9. Борячук.

«Динамо»: 1. Бущан, 20. Караваев, 32. Михавко, 4. Попов, 2. Вивчаренко, 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 9. Волошин, 22. Кабаев, 11. Ванат.

Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо стартовые составы
Источник Sport.ua
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ErichMariaШевченко
Задача Гармаша получить красную в первом тайме.
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+1
DK1961
Надеюсь, что судью он не убьет. По крайней мере до 20-й минуты
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0
AK.228
Дениска, не підкачай 😁
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0
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Теннис
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