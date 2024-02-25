Гармаш – в старте. Названы составы на матч Металлист 1925 – Динамо
Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени
В воскресенье, 25 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Динамо». Игра пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Стартовые составы:
«Металлист 1925»: 37. Мозиль, 2. Капинус, 32. Имереков, 17. Курило, 74. Фарина, 20. Червак, 28. Габелок, 80. Юрченко, 19. Гармаш, 10. Р. Русин, 9. Борячук.
«Динамо»: 1. Бущан, 20. Караваев, 32. Михавко, 4. Попов, 2. Вивчаренко, 6. Бражко, 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 9. Волошин, 22. Кабаев, 11. Ванат.
Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Под занавес осени-2023 команды уже встречались в Киеве, тогда – победило «Динамо»
Именитый наставник хочет тренировать «Реал»