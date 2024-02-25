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Украина. Премьер лига
25 февраля 2024, 14:32 |
414
0

Полесье в следующем сезоне создаст команду Полесье-2

Об этом сообщил спортивный директор Владимир Тесля

25 февраля 2024, 14:32 |
414
0
Полесье в следующем сезоне создаст команду Полесье-2
ФК Полесье

Спортивный директор «Полесья» Владимир Тесля сообщил о том, что со следующего сезона клуб планирует создать команду «Полесье-2»:

«Самый главный минус в работе с молодежью – это провал юношеского футбола. U-19, провал, и дальше уже взрослый футбол. Я считаю, что так не должно быть.

Мы со следующего сезона заявляем команду «Полесье-2», которая будет полноценным продолжением первой команды, где мы сможем наигрывать молодых талантливых игроков и давать им шанс. Не все игроки в 19 лет могут зайти в основную команду и конкурировать.

У нас есть много игроков, которые травмируются и потом не могут быстро набрать форму. Поэтому мы вынуждены отдавать этого игрока в аренду, чтобы он имел игровое время. А так он был бы во второй команде и мы полноценно подходили бы к сезону. У нас будет два состава, которые могут быть взаимозаменяемыми. Со следующего сезона будет «Полесье-2», и для нас это будет решение вопроса».

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Полесье Житомир Владимир Тесля
Источник Sport.ua
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