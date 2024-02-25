WTA25 февраля 2024, 14:10 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:11
509
0
Калинина возглавила посев на турнире в Техасе
Ангелина стартует матчем с победительницей квалификации
25 февраля 2024, 14:10 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:11
509
0
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 250 В Остине (Теха, США), матчи которой будут сыграны на следующей неделе.
В этом сезоне в Остине сыграет украинка Ангелина Калинина, она возглавила посев.
В первом матче украинская теннисистка сыграет против одной из участниц квалификации.
Отметим, что действующей чемпионкой соревнований в Остине является Марта Костюк, но она сыграет на более престижных соревнованиях WTA 500 в Сан-Диего.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 февраля 2024, 11:16 28
Украинский футболист — об ожиданиях от решающего матча Кубка английской лиги
Теннис | 24 февраля 2024, 19:31 5
Жасмин Паолини в трех сетах вырвала титул у Анны Калинской
Футбол | 25.02.2024, 10:18
Футбол | 24.02.2024, 19:52
Теннис | 24.02.2024, 00:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.02.2024, 14:31
23.02.2024, 17:58 3
23.02.2024, 10:12 7
24.02.2024, 17:18 2
24.02.2024, 06:50 164
23.02.2024, 13:20 9
23.02.2024, 09:59 1