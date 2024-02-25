Калинина возглавила посев на турнире в Техасе

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 250 В Остине (Теха, США), матчи которой будут сыграны на следующей неделе.

В этом сезоне в Остине сыграет украинка Ангелина Калинина, она возглавила посев.

В первом матче украинская теннисистка сыграет против одной из участниц квалификации.

Отметим, что действующей чемпионкой соревнований в Остине является Марта Костюк, но она сыграет на более престижных соревнованиях WTA 500 в Сан-Диего.

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