Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина возглавила посев на турнире в Техасе
WTA
25 февраля 2024, 14:10 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:11
509
0

Калинина возглавила посев на турнире в Техасе

Ангелина стартует матчем с победительницей квалификации

25 февраля 2024, 14:10 | Обновлено 25 февраля 2024, 14:11
509
0
Калинина возглавила посев на турнире в Техасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 250 В Остине (Теха, США), матчи которой будут сыграны на следующей неделе.

В этом сезоне в Остине сыграет украинка Ангелина Калинина, она возглавила посев.

В первом матче украинская теннисистка сыграет против одной из участниц квалификации.

Отметим, что действующей чемпионкой соревнований в Остине является Марта Костюк, но она сыграет на более престижных соревнованиях WTA 500 в Сан-Диего.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Стародубцева в тяжелом матче обыграла испанку на турнире WTA 250 в Остине
Юлия Стародубцева – Ирен Бурильо Эскориуэла. Смотреть онлайн. LIVE
Стало известно, сколько заработала Свитолина на престижном турнире в Дубае
Ангелина Калинина WTA Остин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
Футбол | 25 февраля 2024, 11:16 28
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»
МУДРИК: «Я уже играл на Уэмбли. С нетерпением жду финала с Ливерпулем»

Украинский футболист — об ожиданиях от решающего матча Кубка английской лиги

Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Теннис | 24 февраля 2024, 19:31 5
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае

Жасмин Паолини в трех сетах вырвала титул у Анны Калинской

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 25.02.2024, 10:18
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Григорчук прояснил ситуацию по Болбату
Футбол | 24.02.2024, 19:52
Григорчук прояснил ситуацию по Болбату
Григорчук прояснил ситуацию по Болбату
Стародубцева проиграла теннисистке, которая уступила Свитолиной на Aus Open
Теннис | 24.02.2024, 00:46
Стародубцева проиграла теннисистке, которая уступила Свитолиной на Aus Open
Стародубцева проиграла теннисистке, которая уступила Свитолиной на Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
24.02.2024, 14:31
Бокс
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2024, 10:12 7
Футбол
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
24.02.2024, 06:50 164
Футбол
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
23.02.2024, 13:20 9
Футбол
Чемпион мира предсказал, кто бы победил в противостоянии Джошуа и Хэя
Чемпион мира предсказал, кто бы победил в противостоянии Джошуа и Хэя
23.02.2024, 09:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем