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Франция
25 февраля 2024, 12:33 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:34
801
0

ВИДЕО. Одноклубник Игнатенко потерял сознание на поле и был введен в кому

Форварду Альберту Элису оказывали первую помощь на протяжении восьми минут

25 февраля 2024, 12:33 | Обновлено 25 февраля 2024, 12:34
801
0
ВИДЕО. Одноклубник Игнатенко потерял сознание на поле и был введен в кому
Скриншот трансляции

Одноклубник украинца Даниила Игнатенко во французском «Бордо» нападающий Альберто Элис потерял сознание во время матча Лиги 2 с «Генгамом».

Футболист упал на поле после того, как получил удар по голове в силовом противостоянии возле ворот соперника. Форварду оказывали первую медицинскую помощь на поле на протяжении восьми минут, после чего увезли в больницу.

По информации The Sun, Элиса вводили в искусственную кому. Сейчас спортсмен находится в больнице, его состояние стабильное.

Добавим, что в нынешнем сезоне Элис провел за «Бордо» во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 5 мячей.

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Бордо Лига 2 (Франция) Даниил Игнатенко
Источник The Sun
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