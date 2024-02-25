ВИДЕО. Одноклубник Игнатенко потерял сознание на поле и был введен в кому

Одноклубник украинца Даниила Игнатенко во французском «Бордо» нападающий Альберто Элис потерял сознание во время матча Лиги 2 с «Генгамом».

Футболист упал на поле после того, как получил удар по голове в силовом противостоянии возле ворот соперника. Форварду оказывали первую медицинскую помощь на поле на протяжении восьми минут, после чего увезли в больницу.

По информации The Sun, Элиса вводили в искусственную кому. Сейчас спортсмен находится в больнице, его состояние стабильное.

Добавим, что в нынешнем сезоне Элис провел за «Бордо» во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 5 мячей.