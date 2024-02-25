КЕЙН: «Игроки Баварии понимают, что играют не так хорошо, как могли бы»
Форвард прокомментировал новость об уходе Томаса Тухеля в конце сезона
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн после победы над «Лейпцигом» (2:1) в 23-м туре Бундеслиги высказался об уходе главного тренера команды Томаса Тухеля по окончании сезона.
В настоящий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, на восемь очков отставая от лидирующего «Байера». В среду было объявлено, что Тухель покинет свой пост по окончании сезона.
«Клуб принял решение. Мы, игроки, должны продемонстрировать свою ответственность перед тренером и клубом, отдать все, что у нас есть, в этом сезоне. Мы понимаем, что играем не так хорошо, как могли бы. Нельзя просто сидеть и обсуждать это. Нужно бороться и усердно работать. Именно это мы сегодня и сделали», — цитирует Кейна Bayern & Germany.
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