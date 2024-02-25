Маркевич рассказал о приглашении бразильца из Полесья

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Карпат» отправились на очередной этап подготовки к весенней части сезона в Ужгород.

Главный тренер львовян Мирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения лидера Первой лиги:

– Собрались в полном составе. Рассчитываю на Яна Костенко и Павла Полегенько, которых по разным причинам не смог задействовать в спаррингах на первом сборе в Закарпатье. Радует, что будем играть на травяных полях.

Ищем усиление в линию атаки. Ведем переговоры с бразильцем Ариэльсоном, прошлой осенью выступавшим за «Полесье». Прилагаем усилия, чтобы он уже на следующей неделе появился в нашем тренировочном лагере. Речь пока идет об аренде до завершения сезона.

Один из контрольных матчей на последнем этапе подготовки во Львове планируем сыграть на стадионе «Украина», чтобы подопечные привыкли к газону.

Стартуют «зелено-белые» в группе «Чемпионская» домашним поединком с «Полтавой», который состоится 23 марта.