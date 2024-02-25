Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич рассказал о приглашении бразильца из Полесья
Украина. Первая лига
25 февраля 2024, 12:07 |
612
0

Маркевич рассказал о приглашении бразильца из Полесья

Тренер львовян рассчитывает на потенциального новичка

25 февраля 2024, 12:07 |
612
0
Маркевич рассказал о приглашении бразильца из Полесья
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты «Карпат» отправились на очередной этап подготовки к весенней части сезона в Ужгород.

Главный тренер львовян Мирон Mаркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из расположения лидера Первой лиги:

– Собрались в полном составе. Рассчитываю на Яна Костенко и Павла Полегенько, которых по разным причинам не смог задействовать в спаррингах на первом сборе в Закарпатье. Радует, что будем играть на травяных полях.

Ищем усиление в линию атаки. Ведем переговоры с бразильцем Ариэльсоном, прошлой осенью выступавшим за «Полесье». Прилагаем усилия, чтобы он уже на следующей неделе появился в нашем тренировочном лагере. Речь пока идет об аренде до завершения сезона.

Один из контрольных матчей на последнем этапе подготовки во Львове планируем сыграть на стадионе «Украина», чтобы подопечные привыкли к газону.

Стартуют «зелено-белые» в группе «Чемпионская» домашним поединком с «Полтавой», который состоится 23 марта.

По теме:
Один из самых дорогих игроков Днепра-1 опроверг слухи о трансфере
Руслан РОТАНЬ: «Чемпионат покажет, насколько готова Александрия»
Григорчук прояснил ситуацию по Болбату
Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Ариэльсон инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Бокс | 24 февраля 2024, 14:31 0
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет
Звездный американский боксер рассказал, сколько заработал в 25 лет

Карьера Райана Гарсии уже сложилась фантастически

Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе
Футбол | 25 февраля 2024, 09:30 1
Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе
Страсти по Парк де Пренс. Почему ПСЖ задумался о новом стадионе

Болельщики парижан отнюдь не в восторге от планов руководства клуба

Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари
Футбол | 25.02.2024, 09:33
Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари
Главное разочарование евросезона для Украины – провал посещаемости Зари
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Футбол | 24.02.2024, 12:10
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Лунин может присоединиться к Роналду. Андрею предлагают невероятные деньги
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
Футбол | 24.02.2024, 14:15
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
Роналду или Месси? Легендарный Терри назвал лучшего игрока современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
23.02.2024, 22:15 3
Олимпийские игры
Чемпион мира предсказал, кто бы победил в противостоянии Джошуа и Хэя
Чемпион мира предсказал, кто бы победил в противостоянии Джошуа и Хэя
23.02.2024, 09:59 1
Бокс
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
ВИДЕО. Сын Шевченко забил один из лучших голов Уотфорда в январе
24.02.2024, 17:18 2
Футбол
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
Лунин может не сильно напрягаться. Кепа получил приоритетное право
23.02.2024, 12:13 1
Футбол
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 17
Футбол
Отец Фьюри оценил вероятность третьего боя между Усиком и Джошуа
Отец Фьюри оценил вероятность третьего боя между Усиком и Джошуа
23.02.2024, 08:19
Бокс
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
Жуниор Мораес отреагировал на сбитие российского самолета А-50
24.02.2024, 18:02 3
Футбол
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
24.02.2024, 10:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем