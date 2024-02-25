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Саудовская Аравия
25 февраля 2024, 11:54 |
916
0

ФОТО. Роналду атаковали хейтеры из-за накрашенного ногтя

Футболист делает это исключительно в медицинских целях, а не как многие подумали

25 февраля 2024, 11:54 |
916
0
ФОТО. Роналду атаковали хейтеры из-за накрашенного ногтя
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новое фото в социальной сети.

На снимке футболист стоит в тренажерном зале босиком вместе с сыном, оголив торс.

Многих подписчиков удивил покрашенный в черный цвет ноготь Роналду на левой ноге. Однако, как утверждает Bild, Криштиану красит ногти на ногах исключительно в медицинских целях. Будучи спортсменом, он проводит много времени в потных кроссовках и ботинках, а специальное покрытие помогает предотвратить растрескивание и грибок, создавая защитный слой.

С такими же ногтями Роналду предстал перед публикой еще в 2016 году, когда в соцсетях началось бурное обсуждение его «педикюра».
Подобное часто встречается в спорте, особенно среди легкоатлетов, боксеров и бойцов ММА.

За последние девять постов Криша фото с ногтем стало самым обсуждаемым — 129 тысяч комментариев, когда под остальными, где он на тренировке или на матче, — от 30-ти до 60-ти тысяч.

«Он красит ногти? Как насчет накрашенного ногтя? Отец, сын и накрашенные ногти», — одни из самых популярных комментариев под постом.

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Источник Bild
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