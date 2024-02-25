ТЕН ХАГ: «Это повод для критики, но команда проявила характер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды от «Фулхэма» (1:2) в матче 26-го тура АПЛ.

«Команда проявила характер, чтобы отбиться, мы заслуживали ничью, шли к победе. Но была допущена ошибка. До этого мы шли к победе и должны были использовать все свои возможности. Это повод для критики, но команда проявила характер в обоих таймах», — цитирует тен Хага ВВС.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 44 очков и находится на шестой строчке в таблице АПЛ.