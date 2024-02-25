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  4. ТЕН ХАГ: «Это повод для критики, но команда проявила характер»
Англия
25 февраля 2024, 09:05 |
225
0

ТЕН ХАГ: «Это повод для критики, но команда проявила характер»

Наставник «Манчестер Юнайтед» — о домашнем поражении от «Фулхэма»

25 февраля 2024, 09:05 |
225
0
ТЕН ХАГ: «Это повод для критики, но команда проявила характер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды от «Фулхэма» (1:2) в матче 26-го тура АПЛ.

«Команда проявила характер, чтобы отбиться, мы заслуживали ничью, шли к победе. Но была допущена ошибка. До этого мы шли к победе и должны были использовать все свои возможности. Это повод для критики, но команда проявила характер в обоих таймах», — цитирует тен Хага ВВС.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» имеет в своем активе 44 очков и находится на шестой строчке в таблице АПЛ.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Фулхэм Манчестер Юнайтед - Фулхэм пресс-конференция
Источник BBC
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