Дубль Фирмино, мячи Мареза и Кессье. Аль-Ахли разгромил Аль-Таи

Закончились два матча в чемпионате Саудовской Аравии. В одном из них четыре гола на счету футболистов, что совсем недавно феерили в Европе. Речь идет о Роберто Фирмино, Рияде Марезе и Франке Кессье, забивших все четыре гола «Аль-Ахли» в матче против «Аль-Таи», причем бразилец отметился дублем.

Чемпионат Саудовской Аравии 21 тур

Аль-Таи – Аль-Ахли – 1:4

Голы: Менса, 43 – Фирмино, 45, 60, Марез, 82, Кессье, 88

Аль-Хазм – Аль-Халидж – 1:1

Голы: Рикардо, 53 – Шериф, 32

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