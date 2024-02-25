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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Таи
24.02.2024 16:00 – FT 1 : 4
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
25 февраля 2024, 05:43 |
256
0

Дубль Фирмино, мячи Мареза и Кессье. Аль-Ахли разгромил Аль-Таи

Состоялись два матча в чемпионате Саудовской Аравиии

25 февраля 2024, 05:43 |
256
0
Дубль Фирмино, мячи Мареза и Кессье. Аль-Ахли разгромил Аль-Таи
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Фирмино

Закончились два матча в чемпионате Саудовской Аравии. В одном из них четыре гола на счету футболистов, что совсем недавно феерили в Европе. Речь идет о Роберто Фирмино, Рияде Марезе и Франке Кессье, забивших все четыре гола «Аль-Ахли» в матче против «Аль-Таи», причем бразилец отметился дублем.

Чемпионат Саудовской Аравии 21 тур

Аль-Таи – Аль-Ахли – 1:4

Голы: Менса, 43 – Фирмино, 45, 60, Марез, 82, Кессье, 88

Аль-Хазм – Аль-Халидж – 1:1

Голы: Рикардо, 53 – Шериф, 32

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Аль-Таи Аль-Хазем Аль-Халидж Рияд Марез Роберто Фирмино Франк Кессье
Источник Sport.ua
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