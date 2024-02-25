Дубль Фирмино, мячи Мареза и Кессье. Аль-Ахли разгромил Аль-Таи
Состоялись два матча в чемпионате Саудовской Аравиии
Закончились два матча в чемпионате Саудовской Аравии. В одном из них четыре гола на счету футболистов, что совсем недавно феерили в Европе. Речь идет о Роберто Фирмино, Рияде Марезе и Франке Кессье, забивших все четыре гола «Аль-Ахли» в матче против «Аль-Таи», причем бразилец отметился дублем.
Чемпионат Саудовской Аравии 21 тур
Аль-Таи – Аль-Ахли – 1:4
Голы: Менса, 43 – Фирмино, 45, 60, Марез, 82, Кессье, 88
Аль-Хазм – Аль-Халидж – 1:1
Голы: Рикардо, 53 – Шериф, 32
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