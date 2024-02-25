Другие новости25 февраля 2024, 04:41 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля
Важные события во всех видах спорта
25 февраля 2024, 04:41 |
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В понедельник, 25 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Днепр-1 – Минай
15:30 Металлист 1925 – Динамо Киев
17:00 Челси – Ливерпуль
22:00 Реал Мадрид – Севилья
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