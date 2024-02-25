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25 февраля 2024, 04:41 |
24
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля

Важные события во всех видах спорта

25 февраля 2024, 04:41 |
24
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 25 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Минай

Favbet 1.25 – 5.80 – 13.50

15:30 Металлист 1925 – Динамо Киев

Favbet 7.20 – 4.70 – 1.43

17:00 Челси – Ливерпуль

Favbet 3.26 – 3.85 – 2.23

22:00 Реал Мадрид – Севилья

Favbet 1.31 – 6.32 – 10.30

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Источник Sport.ua
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