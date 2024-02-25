ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 февраля

В понедельник, 25 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Минай

1.25 – 5.80 – 13.50

15:30 Металлист 1925 – Динамо Киев

7.20 – 4.70 – 1.43

17:00 Челси – Ливерпуль

3.26 – 3.85 – 2.23

22:00 Реал Мадрид – Севилья

1.31 – 6.32 – 10.30