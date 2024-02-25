Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Нидерландов. ПСВ забил семь мячей Зволле и мчится к чемпионству
Чемпионат Нидерландов
РКК Валвейк
24.02.2024 19:45 – FT 0 : 1
Фортуна Ситтард
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
25 февраля 2024, 04:34 | Обновлено 25 февраля 2024, 04:58
34
0

Чемпионат Нидерландов. ПСВ забил семь мячей Зволле и мчится к чемпионству

В пятницу и субботу прошли игры 23 тура Эредивизии

25 февраля 2024, 04:34 | Обновлено 25 февраля 2024, 04:58
34
0
Чемпионат Нидерландов. ПСВ забил семь мячей Зволле и мчится к чемпионству
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли матчи 23 тура чемпионата Нидерландов. «ПСВ Эйндховен» на выезде уничтожил «Зволле», забив семь мячей и пропустив только один. Хет-трик на счету эксфорварда «Барселоны» Люка де Йонга.

Команда продолжает без поражений в чемпионате (только две ничьи) и уверенно готовится стать чемпионом.

Чемпионат Нидерландов. 23 тур

Утрехт Хераклес 1:0

Гол: Йенсен, 79

Зволле ПСВ 1:7

Голы: Рейндерс, 41 – Люк де Йонг, 32, 51, 71, Жоан Бакайоко, 29, 61, Керстен, 74, аг, Пеппи, 86

Валвейк Фортуна Ситтард0:1

Гол: Сиргейс, 90

НЕК Неймеген Спарта 2:0

Голы: Пропер, 32, Вердонк, 36

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Голов не забивал. Назван игрок недели в Лиге чемпионов
Левандовски – в четверке претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ Зволле Утрехт Хераклес Валвейк Фортуна Ситтард НЕК Неймеген Спарта Роттердам
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
Футбол | 24 февраля 2024, 10:42 0
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ
ВИДЕО. Лунин может выдохнуть, Довбик поедет в АПЛ

Sport.ua – о главных спортивных новостях

В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
Футбол | 24 февраля 2024, 11:14 12
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом
В Челси состоялся разговор о Мудрике. Стало известно, что его ждет летом

Лондонцы могут отдать украинца в аренду

Бавария – РБ Лейпциг – 2:1. Кейн тащит Баварию. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.02.2024, 02:20
Бавария – РБ Лейпциг – 2:1. Кейн тащит Баварию. Видео голов и обзор матча
Бавария – РБ Лейпциг – 2:1. Кейн тащит Баварию. Видео голов и обзор матча
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Футбол | 24.02.2024, 06:30
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Италия сохранила все 7 команд. Кто получит бонусные места в Лиге чемпионов?
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Футбол | 24.02.2024, 22:28
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии ради другого клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
Стал известен следующий соперник Джервонты Дэвиса
23.02.2024, 07:38 2
Бокс
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
ГУТЦАЙТ: «рф отправила приглашение Украине для участия в альтернативных ОИ»
23.02.2024, 22:15 3
Олимпийские игры
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
Йожеф САБО: «Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле»
23.02.2024, 18:04 17
Футбол
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
Дальше без Шахтера. Какие команды пробились в 1/8 финала Лиги Европы?
23.02.2024, 06:25 2
Футбол
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
Камбек в финале. Стала известна победительница престижного турнира в Дубае
24.02.2024, 19:31 5
Теннис
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
Ответный матч не имеет смысла. Женская сборная Украины разбила Болгарию
23.02.2024, 17:58 3
Футбол
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
Попадет ли Шахтер в группу ЛЧ? Обновлен проектный посев еврокубков 2024/25
24.02.2024, 06:50 164
Футбол
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
Сенсационный вылет Свентек. Стали известны финалистки супертурнира в Дубае
23.02.2024, 19:37 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем