Чемпионат Нидерландов. ПСВ забил семь мячей Зволле и мчится к чемпионству

Прошли матчи 23 тура чемпионата Нидерландов. «ПСВ Эйндховен» на выезде уничтожил «Зволле», забив семь мячей и пропустив только один. Хет-трик на счету эксфорварда «Барселоны» Люка де Йонга.

Команда продолжает без поражений в чемпионате (только две ничьи) и уверенно готовится стать чемпионом.

Чемпионат Нидерландов. 23 тур

Утрехт – Хераклес – 1:0

Гол: Йенсен, 79

Зволле – ПСВ – 1:7

Голы: Рейндерс, 41 – Люк де Йонг, 32, 51, 71, Жоан Бакайоко, 29, 61, Керстен, 74, аг, Пеппи, 86

Валвейк – Фортуна Ситтард – 0:1

Гол: Сиргейс, 90

НЕК Неймеген – Спарта – 2:0

Голы: Пропер, 32, Вердонк, 36

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА