Чемпионат Нидерландов. ПСВ забил семь мячей Зволле и мчится к чемпионству
В пятницу и субботу прошли игры 23 тура Эредивизии
Прошли матчи 23 тура чемпионата Нидерландов. «ПСВ Эйндховен» на выезде уничтожил «Зволле», забив семь мячей и пропустив только один. Хет-трик на счету эксфорварда «Барселоны» Люка де Йонга.
Команда продолжает без поражений в чемпионате (только две ничьи) и уверенно готовится стать чемпионом.
Чемпионат Нидерландов. 23 тур
Утрехт – Хераклес – 1:0
Гол: Йенсен, 79
Зволле – ПСВ – 1:7
Голы: Рейндерс, 41 – Люк де Йонг, 32, 51, 71, Жоан Бакайоко, 29, 61, Керстен, 74, аг, Пеппи, 86
Валвейк – Фортуна Ситтард – 0:1
Гол: Сиргейс, 90
НЕК Неймеген – Спарта – 2:0
Голы: Пропер, 32, Вердонк, 36
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua – о главных спортивных новостях
Лондонцы могут отдать украинца в аренду