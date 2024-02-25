Чемпионат Бельгии. Мехелен разгромил Кортрейк, Соболь сыграл за Генк

В пятницу и субботу состоялось три матча 27 тура чемпионата Бельгии по футболу. Сначала «Генк», за который выступает украинец Эдуард Соболь, минимально на выезде победил «Шарлеруа». Соболь вышел на поле на 83-й минуте.

Также в двух других матчах, состоявшихся в субботу, «Мехелен» одержал разгромную победу над «Кортрейком», а «Моленбек» и «Ауд-Хеверле» разошлись миром.

Чемпионат Бельгии. 27 тур

Шарлеруа – Генк – 0:1

Гол: Сор, 71

Мехелен – Кортрейк – 3:0

Голы: Антонио, 31, Вайденберг, 80, аг, Бафдили, 90+4

Моленбек – Ауд-Хеверле – 1:1

Голы: Бирон, 30 – Плетинкс, 36

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